Трансгендер, выигравший £4 млн, решил стать популярнее отчима Ким Кардашьян

Трансгендер Мелисса Эде, решив стать популярнее отчима Ким Кардашьян, для начала повторила в деталях знаменитую съемку Дженнер для обложки журнала «Vanity Fair» 2015 года.Бывший олимпийский чемпион по десятиборью, отчим Ким Кардашьян, свое желание сменить пол скрывал до 65 лет. Номер «Vanity Fair», который был посвящен ему, стал грандиозным событием для всех трансгендеров в мире.Британский трансгендер Мелисса Эде сфотографировалась в таком же платье и позе, что и Дженнер ранее. Бывший таксист заявил, что его целью является свержение с пьедестала Кейтлин.Эде пообещала себе в 2018 году превратить свои 4 миллиона в 10 за счет реалити-шоу, куда ее пригласили, и автобиографии.