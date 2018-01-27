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Сын Анны Седоковой покорил сердца пользователей
Исполнительница Анна Седокова решила порадовать своих фанатов и показать им фотоснимок своего сыночка. По мнению пользователей, наследник знаменитости безумно похож на свою звездную мамочку.

Сын Анны Седоковой покорил сердца пользователей


Девушка приняла решение долго не интриговать своих поклонников и не прятать лицо своего ребенка слишком длительный период времени. А ко всему прочему Седокова сразу после рождения ребенка начала принимать участие в съемках шоу "Вокруг света во время декрета", таким образом, со всеми детками певицы телезрители успели познакомиться. Девочки Анны Седоковой уже успели обзавестись своими поклонниками, а сыночку Гектору еще нужно постараться, чтобы завоевать сердца пользователей интернета.

На данном снимке малыш позирует перед объективом фотокамеры, сидя в коляске, а с его милого лица не сходит обаятельная улыбка. Пользователи досконально рассмотрели черты лица Гектора и решили, что ребенок слишком похож на свою маму. Сама исполнительница под данным фотоснимком поприветствовала от имени сына свих фанатов. И по заверению последних, мальчик сумел все-таки покорить их сердца.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 10:09
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