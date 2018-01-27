Сын Анны Седоковой покорил сердца пользователей

Девушка приняла решение долго не интриговать своих поклонников и не прятать лицо своего ребенка слишком длительный период времени. А ко всему прочему Седокова сразу после рождения ребенка начала принимать участие в съемках шоу "Вокруг света во время декрета", таким образом, со всеми детками певицы телезрители успели познакомиться. Девочки Анны Седоковой уже успели обзавестись своими поклонниками, а сыночку Гектору еще нужно постараться, чтобы завоевать сердца пользователей интернета.На данном снимке малыш позирует перед объективом фотокамеры, сидя в коляске, а с его милого лица не сходит обаятельная улыбка. Пользователи досконально рассмотрели черты лица Гектора и решили, что ребенок слишком похож на свою маму. Сама исполнительница под данным фотоснимком поприветствовала от имени сына свих фанатов. И по заверению последних, мальчик сумел все-таки покорить их сердца.