Мила Кунис получила кинонаграду от Гарвардского университета

Студенческое театральное сообщество Гарвардского университета присудило 34-летней Миле Кунис премию «Hasty Pudding Award». Актриса названа студентами «Женщиной года-2018». Кунис достался символический приз – игрушечный поросенок.Номинанты «Hasty Pudding Award» по традиции участвуют в импровизированном параде, представляющим собой театральное действие.Мила Кунис прибыла в штат Массачусетс на торжество, поднялась на сцену, выполнила несколько нелепых трюков и спародировала медведя из фильма «Третий лишний», в котором играла главную роль.На ходу сочиняя рэп, актриса произнесла: «Я не могу сделать бостонский акцент».Премия Hasty Pudding Award («Заварной пудинг») присуждается ежегодно лицам, которые внесли значительный вклад в развитие развлекательной индустрии.