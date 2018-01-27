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Мила Кунис получила кинонаграду от Гарвардского университета
Голливудская актриса Мила Кунис получила от Гарвардского университета престижную неформальную кинонаграду «Hasty Pudding Award».
Мила Кунис получила кинонаграду от Гарвардского университета


Студенческое театральное сообщество Гарвардского университета присудило 34-летней Миле Кунис премию «Hasty Pudding Award». Актриса названа студентами «Женщиной года-2018». Кунис достался символический приз – игрушечный поросенок.

Номинанты «Hasty Pudding Award» по традиции участвуют в импровизированном параде, представляющим собой театральное действие.

Мила Кунис прибыла в штат Массачусетс на торжество, поднялась на сцену, выполнила несколько нелепых трюков и спародировала медведя из фильма «Третий лишний», в котором играла главную роль.

На ходу сочиняя рэп, актриса произнесла: «Я не могу сделать бостонский акцент».

Премия Hasty Pudding Award («Заварной пудинг») присуждается ежегодно лицам, которые внесли значительный вклад в развитие развлекательной индустрии.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 12:10
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