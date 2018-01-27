Зоопарк в Париже закрыли из-за побега бабуинов
Из зоопарка Парижа сбежало несколько гвинейских бабуинов. Власти столицы решили зоопарк закрыть, поскольку звери опасны для людей.
Зоопарк в юго-восточной части Парижа вынуждены были временно закрыть по «вине» бабуинов – четыре обезьяны отправились в «самоволку» из своего вольера.
После побега зверей посетителей зоосада эвакуировали, ведь дикие обезьяны могут быть опасны человеку.
Как именно удалось сбежать животным – не сообщается. Известно, что работники зоопарка сейчас охотятся на беглецами, однако никакого вреда люди не собираются причинять животным. Их планируется усыпить с помощью пуль со снотворным средством.
Зоопарк в юго-восточной части Парижа вынуждены были временно закрыть по «вине» бабуинов – четыре обезьяны отправились в «самоволку» из своего вольера.
После побега зверей посетителей зоосада эвакуировали, ведь дикие обезьяны могут быть опасны человеку.
Как именно удалось сбежать животным – не сообщается. Известно, что работники зоопарка сейчас охотятся на беглецами, однако никакого вреда люди не собираются причинять животным. Их планируется усыпить с помощью пуль со снотворным средством.