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Зоопарк в Париже закрыли из-за побега бабуинов
Из зоопарка Парижа сбежало несколько гвинейских бабуинов. Власти столицы решили зоопарк закрыть, поскольку звери опасны для людей.
Зоопарк в Париже закрыли из-за побега бабуинов


Зоопарк в юго-восточной части Парижа вынуждены были временно закрыть по «вине» бабуинов – четыре обезьяны отправились в «самоволку» из своего вольера.

После побега зверей посетителей зоосада эвакуировали, ведь дикие обезьяны могут быть опасны человеку.

Как именно удалось сбежать животным – не сообщается. Известно, что работники зоопарка сейчас охотятся на беглецами, однако никакого вреда люди не собираются причинять животным. Их планируется усыпить с помощью пуль со снотворным средством.
В мире / Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 12:20
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