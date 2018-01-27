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Джастин Бибер появился в церкви с мамой, которая сидела в инвалидном кресле
Исполнитель Джастин Бибер решил отправиться на Мальдивы в компании своей мамы. Но отдых был омрачен тем, что мама певца сломала ногу в первый день отдыха. Теперь женщина сидит в кресле для инвалидов, но это нисколько не препятствовало для того, чтобы Джастин привез маму в христианскую церковь в Беверли-Хиллз.

Джастин Бибер появился в церкви с мамой, которая сидела в инвалидном кресле


Журналисты оповестили всех, что Бибер посетил церковь вместе с мамой, у которой сломана нога и которая сидела в инвалидном кресле. Его мама безумно довольна, что взрослый сын ее всячески поддерживает, а также радуется переменам, которые с ним происходят.

Не так давно Джастин решил кардинально изменить свое поведение. А причиной таких перемен стали религиозные семинары и Библия. И теперь исполнитель пытается изо всех сил из плохого парня стать хорошим, а также большое количество времени уделяет своей маме, с которой до перемен практически не разговаривал.

Фанаты заметили на своем кумире необычную неоновую футболку, в какой Бибер пришел в церковь, но все же это куда лучше, чем одежда с рисунком Антихриста, в которой он появился в храме пятидесятников в 2015 году.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 12:10
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