Джастин Бибер появился в церкви с мамой, которая сидела в инвалидном кресле

Журналисты оповестили всех, что Бибер посетил церковь вместе с мамой, у которой сломана нога и которая сидела в инвалидном кресле. Его мама безумно довольна, что взрослый сын ее всячески поддерживает, а также радуется переменам, которые с ним происходят.Не так давно Джастин решил кардинально изменить свое поведение. А причиной таких перемен стали религиозные семинары и Библия. И теперь исполнитель пытается изо всех сил из плохого парня стать хорошим, а также большое количество времени уделяет своей маме, с которой до перемен практически не разговаривал.Фанаты заметили на своем кумире необычную неоновую футболку, в какой Бибер пришел в церковь, но все же это куда лучше, чем одежда с рисунком Антихриста, в которой он появился в храме пятидесятников в 2015 году.