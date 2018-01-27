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Звезда Playboy Мария Лиман показала откровенное фото
Знаменитость Playboy Мария Лиман, которая из Ростова выложила на всеобщее достояние на своей официальной страничке чересчур откровенный фотоснимок со своего дня рождения и поделилась, что с каждым следующим годом ей становится сложней задувать свечи из-за внушительной груди. А также призналась фанатам, что она сама является своим лучшим подарком.

Звезда Playboy Мария Лиман показала откровенное фото


На страничке девушки появился фотоснимок. На нем красотка позирует перед объективом фотокамеры, сидя перед столом, на котором красуется красивый праздничный торт со свечами. Лица Марии на данном фото не видно, однако крупным планом показан ее внушительный бюст. Девушка сделала правильный выбор на этой модели платья, ведь оно идеально подчеркнуло фигуру и прелести Лиман.

Под снимком Мария начала сетовать, что с каждым годом ей становится тяжелей задувать свечи, поскольку ей мешает ее шикарная грудь. Также модель добавила, что это один из прекрасных дней в ее жизни, а лучшим презентом она считает себя любимую.

Поклонники наперебой принялись поздравлять Лиман, желая ей крепкого здоровья, семейного счастья и успехов во всех начинаниях.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 11:50
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