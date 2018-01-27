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Бен Аффлек воссоединился с Линдси Шукус
Киноактер прибыл в Нью-Йорк к Линдси Шукус, на данный момент она там работает. Именно там влюбленные присматривают себе семейное гнездышко.

Бен Аффлек воссоединился с Линдси Шукус


Бен Аффлек принял решение развестись с Дженнифер Гарнер в 2015 году, но долгое время они не могли решиться, чтобы подать документы. После разрыва супруги продолжают проводить большое количество времени вместе. Новогодние и рождественские праздники киноактер встретил в компании бывшей супруге и их тремя детками в Лос-Анджелесе, а Линдси Шукус – его любовница - находилась с экс-мужем и дочкой, которой четыре года. Так что некоторые фанаты подумали, что Бен решил вернуться в семью и бросить любовницу.

Но после окончания праздников, возлюбленные снова стали появляться вместе. Бен прилетел к Линдси в Нью-Йорк, где их часто начали замечать вместе, смотрятся они счастливо и довольно. Также парочка присматривает совместный дом не далеко от того, где проживает Дженнифер с детьми и квартиру в Нью-Йорке, поскольку там он будет проводить много времени. Но не Шукус, не Аффлек еще официально не разведены. Но ходят слухи, что киноактер не прочь вступить в брак с Линдси.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 11:40
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