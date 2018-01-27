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Флойд Мейвезер-старший арестован за избиение своей жены в Лас-Вегасе
Флойда Мейвезера-старшего арестовали, ему предъявлено обвинение в избиении его жены Марши Роббинсон-Берд в сентябре 2017-го в Лас-Вегасе.
Флойд Мейвезер-старший арестован за избиение своей жены в Лас-Вегасе


65-летний Флойд Мейвезер - старший подозревается в избиении своей супруги, 59-летней Марши Роббинсон-Берд.

Как сообщает New York Post, между бывшим боксером и его женой возник спор, об увиденном ими боксерском поединке. Взбесившийся Флойд вышел из машины, выволок женщину в грубой форме за ногу, пнул ее со всей силы, а затем бросил на дороге и уехал.

Со слов адвоката Флойда-старшего, Марши Роббинсон-Берд преследует мужа из-за денежного вопроса: «Она обвиняет Флойда в том, что он дает ей мало денег, и постоянно требует больше». Но представитель Мейвезера утверждает, что это не так и добавляет, что «не все в этом мире должно быть так, как хочет она».

В ходе судебного разбирательства, которое состоялось 24 января, Флойда-старшего выпустили под залог в 1000 долларов. Ему грозят шесть месяцев заключения в тюрьме.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 11:30
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