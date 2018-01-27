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Вскоре в приложении Robinhood можно будет торговать криптовалютами без комиссии
Создатели интернет-платформы Robinhood в следующем месяце обещают запустить сервис криптотрейдинга. Это позволит продавать или покупать криптовалюту с нулевой комиссией.

Вскоре в приложении Robinhood можно будет торговать криптовалютами без комиссии


Вскоре у пользователей платформы появится возможность заниматься продажей и покупкой эфиров и биткойнов без комиссии. Нулевая комиссия для обменников сейчас это огромная редкость. На новую услугу уже поспешили подписаться 150 000 человек, несмотря на то, что по словам представителей организации такая торговля может нести в себе большие риски.

Кроме того, заботясь о криптоинвесторах, создатели приложения дополнительно добавили возможность отслеживать курсы 14 криптовалют, а также сопряженных с ними новостей. Поначалу новые услуги будут доступны нескольким американским штатам, однако позже разработчики обещают расшириться. Криптотрейдингом они пытаются привлечь новых пользователей к главным возможностям платформы.
Экономика / В мире
Добавил: Joanne Сегодня, 11:20
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