Жена Владимира Мулявина ослепла после его измены
Первая супруга Владимира Мулявина Лидия Кармальская после того, как артист ей изменял, ослепла.
Прошло уже 15 лет, как умер худрук «Песняров» Владимир Мулявин. Многие годы он был и солистом ансамбля, и его руководителем. К 26 января, дате его смерти, приурочили выход книги воспоминаний, написанной его дочерью Мариной.
Книга рассказывает о творчестве «Песняров», о жизни Мулявина, начиная с его детства. Много нового поклонники таланта Владимира Мулявина узнали о его личной жизни, в частности, об отношениях с первой женой Лидией Кармальской. Они развелись в 1975 году, когда музыкант уже имел множество званий и премий – этому очень помогла его жена. На тот момент у них было двое детей. На развод подал артист. Хотя, как рассказывает Марина, отношения бывшие муж и жена сохранили дружеские. А вот женщина после всех пережитых волнений и стресса ослепла.
Как позже говорил сам Владимир Мулявин, он понял, какую ошибку совершил, уйдя от Лидии и детей.
Прошло уже 15 лет, как умер худрук «Песняров» Владимир Мулявин. Многие годы он был и солистом ансамбля, и его руководителем. К 26 января, дате его смерти, приурочили выход книги воспоминаний, написанной его дочерью Мариной.
Книга рассказывает о творчестве «Песняров», о жизни Мулявина, начиная с его детства. Много нового поклонники таланта Владимира Мулявина узнали о его личной жизни, в частности, об отношениях с первой женой Лидией Кармальской. Они развелись в 1975 году, когда музыкант уже имел множество званий и премий – этому очень помогла его жена. На тот момент у них было двое детей. На развод подал артист. Хотя, как рассказывает Марина, отношения бывшие муж и жена сохранили дружеские. А вот женщина после всех пережитых волнений и стресса ослепла.
Как позже говорил сам Владимир Мулявин, он понял, какую ошибку совершил, уйдя от Лидии и детей.