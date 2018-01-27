Жена Владимира Мулявина ослепла после его измены

Прошло уже 15 лет, как умер худрук «Песняров» Владимир Мулявин. Многие годы он был и солистом ансамбля, и его руководителем. К 26 января, дате его смерти, приурочили выход книги воспоминаний, написанной его дочерью Мариной.Книга рассказывает о творчестве «Песняров», о жизни Мулявина, начиная с его детства. Много нового поклонники таланта Владимира Мулявина узнали о его личной жизни, в частности, об отношениях с первой женой Лидией Кармальской. Они развелись в 1975 году, когда музыкант уже имел множество званий и премий – этому очень помогла его жена. На тот момент у них было двое детей. На развод подал артист. Хотя, как рассказывает Марина, отношения бывшие муж и жена сохранили дружеские. А вот женщина после всех пережитых волнений и стресса ослепла.Как позже говорил сам Владимир Мулявин, он понял, какую ошибку совершил, уйдя от Лидии и детей.