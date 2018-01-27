Внешность Елены Малышевой из-за изменений подверглась критике
Елена Малышева приняла решение немного подкорректировать свою фигуру после новогодних застолий и создала свою диету, которую продает в Сети. Каждый день телеведущая публикует видеоролики, на которых видны ее достижения. Последний такой ролик пользователи раскритиковали, поскольку им не пришлась по душе изменившаяся фигура женщины.
После первого разгрузочного дня Малышева сообщила, что похудела на 1,3 килограмма. На видеоролике внимательные фанаты отчетливо смогли разглядеть ее существенные изменения, которые произошли за последние три года: лоб перестал двигаться, губы увеличились в объеме, а мимика стала практически незаметной. Пользователи решили, что Елена чересчур увлекается процедурами, которые омолаживают или же обратилась за помощью к пластическому хирургу.
Подписчики также решили высказать свое мнение по поводу диеты шоувумен. Одним ее диета очень даже пришлась по вкусу, в то время как другие, решили, что это слишком жестко употреблять 1200 калорий за 24 часа, которых просто очень мало, для того, чтобы поддерживать работу организма в норме. А третьи и вовсе отметили, что такая диета дорого обойдется (13 тысяч рублей на три недели).
После первого разгрузочного дня Малышева сообщила, что похудела на 1,3 килограмма. На видеоролике внимательные фанаты отчетливо смогли разглядеть ее существенные изменения, которые произошли за последние три года: лоб перестал двигаться, губы увеличились в объеме, а мимика стала практически незаметной. Пользователи решили, что Елена чересчур увлекается процедурами, которые омолаживают или же обратилась за помощью к пластическому хирургу.
Подписчики также решили высказать свое мнение по поводу диеты шоувумен. Одним ее диета очень даже пришлась по вкусу, в то время как другие, решили, что это слишком жестко употреблять 1200 калорий за 24 часа, которых просто очень мало, для того, чтобы поддерживать работу организма в норме. А третьи и вовсе отметили, что такая диета дорого обойдется (13 тысяч рублей на три недели).