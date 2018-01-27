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Внешность Елены Малышевой из-за изменений подверглась критике
Елена Малышева приняла решение немного подкорректировать свою фигуру после новогодних застолий и создала свою диету, которую продает в Сети. Каждый день телеведущая публикует видеоролики, на которых видны ее достижения. Последний такой ролик пользователи раскритиковали, поскольку им не пришлась по душе изменившаяся фигура женщины.

Внешность Елены Малышевой из-за изменений подверглась критике


После первого разгрузочного дня Малышева сообщила, что похудела на 1,3 килограмма. На видеоролике внимательные фанаты отчетливо смогли разглядеть ее существенные изменения, которые произошли за последние три года: лоб перестал двигаться, губы увеличились в объеме, а мимика стала практически незаметной. Пользователи решили, что Елена чересчур увлекается процедурами, которые омолаживают или же обратилась за помощью к пластическому хирургу.

Подписчики также решили высказать свое мнение по поводу диеты шоувумен. Одним ее диета очень даже пришлась по вкусу, в то время как другие, решили, что это слишком жестко употреблять 1200 калорий за 24 часа, которых просто очень мало, для того, чтобы поддерживать работу организма в норме. А третьи и вовсе отметили, что такая диета дорого обойдется (13 тысяч рублей на три недели).
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 11:00
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