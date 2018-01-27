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Звезды Голливуда намерены бойкотировать выступление Трампа на ежегодном конгрессе
Звезды Голливуда намерены бойкотировать 30 января выступление президента США перед конгрессом и будут участвовать в организованном параллельно мероприятии против Дональда Трампа. Об этом сообщает журнал People.
Звезды Голливуда намерены бойкотировать выступление Трампа на ежегодном конгрессе


Президент США Дональд Трамп выступит 30 января с традиционной речью «О положении страны» перед конгрессом. Днем ранее группа голливудских звезд, которую возглавляет актер Марк Руффало, запланировала проведение альтернативного мероприятия «Народное выступление о положении страны».

Руффало объяснил, что «это будет более подходящее отражение положения страны, основанное на более популистской точке зрения и точке зрения народа».

Актер отметил, что у президента Америки трудности с правдой и добавил, что мероприятие объединит несколько разных движений.

Кроме Руффало, участие в альтернативном мероприятии примут также Зои Кравиц, Вупи Голдберг, Синтия Никсон, Рози Перес и Майкл Мур.
Политика / Общество
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 10:50
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