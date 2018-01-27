Звезды Голливуда намерены бойкотировать выступление Трампа на ежегодном конгрессе

Президент США Дональд Трамп выступит 30 января с традиционной речью «О положении страны» перед конгрессом. Днем ранее группа голливудских звезд, которую возглавляет актер Марк Руффало, запланировала проведение альтернативного мероприятия «Народное выступление о положении страны».Руффало объяснил, что «это будет более подходящее отражение положения страны, основанное на более популистской точке зрения и точке зрения народа».Актер отметил, что у президента Америки трудности с правдой и добавил, что мероприятие объединит несколько разных движений.Кроме Руффало, участие в альтернативном мероприятии примут также Зои Кравиц, Вупи Голдберг, Синтия Никсон, Рози Перес и Майкл Мур.