На Меркурии нашли следы местных жителей

После такого открытия внимание большинства исследователей переместилось с Марса на Меркурий. NASA уже давно изучает ближайшую к Солнцу планету, пытается исследовать её атмосферу, и от куда она появляется. Также известно, что атмосфера на планете из-за малой гравитации сразу же и теряется.Уфологии уверены, что на Меркурии есть жизнь и он обитаем. После полученных снимков из аппарата Messenger один из уфологов Скотт Уоринг нашел на нем следы деятельности настоящий меркурианцев в виде горы на поверхности планеты. Возможно, что склоны на одной из сторон Меркурия действительно были созданы пришельцами. Многие специалисты поддерживают идею Скотта Уоринга.