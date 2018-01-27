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На Меркурии нашли следы местных жителей
На Меркурии были найдены следы деятельности местных жителей, такая находка заставила уфологов серьезно задуматься. На снимке, полученные с ближайшей к Солнцу планеты, специалисты увидели необычную гору, которая, скорее всего, была создана пришельцами, живущими на планете.


После такого открытия внимание большинства исследователей переместилось с Марса на Меркурий. NASA уже давно изучает ближайшую к Солнцу планету, пытается исследовать её атмосферу, и от куда она появляется. Также известно, что атмосфера на планете из-за малой гравитации сразу же и теряется.

На Меркурии нашли следы местных жителей


Уфологии уверены, что на Меркурии есть жизнь и он обитаем. После полученных снимков из аппарата Messenger один из уфологов Скотт Уоринг нашел на нем следы деятельности настоящий меркурианцев в виде горы на поверхности планеты. Возможно, что склоны на одной из сторон Меркурия действительно были созданы пришельцами. Многие специалисты поддерживают идею Скотта Уоринга.
Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 10:20
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