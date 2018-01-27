Дженифер Энистон возобновила общение с Брэдом Питтом и познакомилась с его детьми

Звездная актриса Дженнифер Энистон снова общается с Брэдом Питтом и даже недавно познакомилась с его детьми. Сейчас бывшие супруги стали близкими друзьями и охотно помогают пережить сложности семейного быта друг другу.Питт и Энистон стали общаться после принесенных извинений своей бывшей жене от Брэда. Актер признал свою неправоту, начав отношения с Анджелиной Джоли, и теперь намерен исправить ошибки прошлого.Такие речи коллеги по творческому цеху тронули сердце Дженнифер и, как говорит приятель пары, они все еще «звучат у нее в голове». Также он отметил, что, по его мнению, Питт немного влюблен в Энистон.Недавно состоялось знакомство бывшей жены Брэда с его детьми. Это случилось, когда она пришла в гости к Питту. Дети актера прекрасно понимали, кто перед ними находится, но отнеслись к ней, как к другу отца.