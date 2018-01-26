Ученые исследуют необычную грозу в Австралии, провоцирующую обострение астмы

Впервые выявленная в 1980-х годах, тошнота - это явление, которое метеорологи только начинают понимать. Известно, что требуется высокая концентрация пыльцы в воздухе, наряду с грозовыми ветрами, чтобы сметать пыльцевые зерна и посылать их, бросая их на уязвимое население, говорит Эндрю Грундштейн, ученый-климатолог из Университета Джорджии в Афинах. Теперь он обостряет эту картину. Ранее в этом месяце на встрече Американского метеорологического общества в Остине ученый представил исследование семи событий, связанных с анамнезом в Мельбурне, столицы Виктории и эпицентром этого странного слияния метеорологии и медицины.В конце прошлого года власти Виктории представили систему прогнозирования, предупреждающая жителей за 3 дня о вероятном событии грозовой астмы. Прогноз основан на уровнях пыльцы и вероятной силе порывов ветра в штормах, говорит Джереми Силвер, ученый-атмосферник из Университета Мельбурна. Но это не идеальная система, так как могут быть ложные срабатывания.Сообщалось о событиях, связанных с астмой в Северной Америке, Европе и на Ближнем Востоке. Но Грундштейн говорит, что ингредиенты для серьезных инцидентов объединяются в Мельбурне: близлежащие поля пыльцевой рожковой травы, регулярные грозы и большое население. Возрастающие конвективные восходящие потоки, которые грозят грозами, сметают пыльцевые зерна и отправляют их километрами в небо, где они сталкиваются с высоким уровнем влажности. Ученые полагают, что когда зерно поглощает влагу, оно может набухать и разрываться на сотни мелких кусочков. Этот пыльцевый осколок гораздо более опасен для легких, чем цельные зерна пыльцы, говорит Гай Маркс, врач-респиратор в Университете Нового Южного Уэльса в Сиднее, Австралия, который изучает грозовую астму. «Они достаточно малы, чтобы проникать в нижние дыхательные пути и вызывать воспалительный ответ». И в правильном виде грозы эти фрагменты прокатывают более холодные нисходящие потоки, которые врезаются в поверхность Земли и создают боковые порывы, которые рассеивают пыльцу на десятки километров.Предварительное предупреждение системы поможет людям подготовиться к мероприятиям, предоставив им время для сбора лекарств от астмы и планирующих остаться в помещении. Но уточнение прогнозов Виктории требует лучшего понимания трехмерной структуры этих штормов, считают климатологи, потому что события грозовой астмы происходят всего несколько раз за десятилетие.