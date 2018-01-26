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Телеведущая Ольга Ушакова готовится в третий раз стать мамой
Ольга Ушакова, ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале, готовится стать многодетной мамой – она беременна в третий раз.
Телеведущая Ольга Ушакова готовится в третий раз стать мамой


Семья Ольги Ушаковой в нынешнем году ждет пополнение – телеведущая беременна третьим ребенком, отцом которого стал ее супруг Адам.

В интервью Ольга рассказала, что они с мужем еще не знают пол будущего ребенка и решили до последнего не вскрывать конверт с результатами УЗИ для того, чтобы сохранить интригу.

Дочки Ушаковой хотят, чтобы у них появилась сестра. Младшая даже предложила сменить цвет комнаты на розовый и накупить много детских вещей розового цвета, чтобы точно родилась девочка.

Но, вероятнее всего, тайну придется все-таки раскрыть. Подруги Ольги настаивают на Gender Reveal Party - вечеринке в западном стиле, для которой супруги должны заказать торт у кондитера, а гости узнают пол будущего ребенка, разрезав его, по цвету начинки.

Напомним, Ольга Ушакова и Адам сыграли свадьбу на Кипре в прошлом году.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Вчера, 23:41
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