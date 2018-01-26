ProjectDR позволит врачам «рассмотреть» организм сквозь кожу пациента

ProjectDR может показать медикам внутреннюю анатомию, в контексте всего тела человека. Снимки данных МРТ и компьютерной томографии накладываются на пациента, даже когда он двигается. Вся система, состоит из комплекса инфракрасных датчиков, программы отслеживания движения, а так же проектора для накладки изображений. Точное размещение картинки на теле, оказалось самым действием, особенно во время движения человека. Для решения данной проблемы, учеными была написана специальная программа, способная свести воедино все процессы.При необходимости выбора, технологией ProjectDR может отображаться как организм в целом, так и отдельные внутренние органы. Эксперименты ученых по проверке программы уэе начаты, в планах дополнительная оптимизация системы. Завершающим этапом станет начало клинических испытаний.Основным направлением ProjectDR, намечено применение при хирургических оперативных вмешательствах. Разработчики не исключают, что вскоре добавятся программы обучения процедурам мануальной и физио терапии.