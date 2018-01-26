Биологи обнаружили непонятные суперстаи из 600 дельфинов у берегов Южной Африки

Дельфины известны тем, что собираются в большие стаи, но найти более 50 или 60 в группе необычно. В настоящее время исследователи, изучающие индо-тихоокеанских дельфинов-афалин (Tursiops aduncus) у побережья Южной Африки, обнаружили, что популяции там резко выросли, составив в среднем от 18 дельфинов на группу в 2008 году до 76 дельфинов в 2016 году. И это только средние показатели: некоторые суперстаи в заливе Алгоа, неглубоком входе от Восточного мыса, насчитывают целых 600 членов. Информация предоставлена изданием Science of Marine Mammal Science.При этом ученые отметили, что дельфиновые стаи были более крупными в бухте (средний размер 325), чем в открытом море (средний размер 135).Причина роста стай дельфинов и их расположение остается загадкой. Исследователи ожидали, что более крупные группы будут найдены дальше на север в регионе Дикого побережья, где вода глубже. Но вместо этого ученые обнаружили, что дельфины могут собираться на отмелях в больших группах для защиты от акул. Многие белые акулы, которые, как известно, атакуют дельфинов, живут в этом районе.