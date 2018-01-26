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Черепашка-ниндзя посетила выставку Микеланджело
Известный во всем мире Метрополитен-музей в Нью-Йорке посетил достаточно необычный гость – человек в костюме одного из черепашек-ниндзя. Об этом рассказали на официальной странице галереи в социальной сети Twitter.

На своем аккаунте в твиттере очевидцы рассказали, что утром видели у себя в Мете Микеланджело. По словам черепашки-ниндзя, он решил посетить галерею, чтобы посмотреть на работы своей тезки, которые находятся в метрополитене-музее. Многие свидетели происходящего и сами сотрудники делились фотографиями в социальных сетях прямо с места события.
Черепашка-ниндзя посетила выставку Микеланджело

На фотографиях можно увидеть, что человек в костюме черепашки-ниндзя Микеланджело внимательно разглядывает картины и скульптуры художника. Сообщается, что выставка будет длиться до 12 февраля, так что у желающих есть шанс увидеть картины и наброски известного художника Микеланджело.
Культура
Добавил: Oleneva Вчера, 23:02
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