Черепашка-ниндзя посетила выставку Микеланджело

На своем аккаунте в твиттере очевидцы рассказали, что утром видели у себя в Мете Микеланджело. По словам черепашки-ниндзя, он решил посетить галерею, чтобы посмотреть на работы своей тезки, которые находятся в метрополитене-музее. Многие свидетели происходящего и сами сотрудники делились фотографиями в социальных сетях прямо с места события.На фотографиях можно увидеть, что человек в костюме черепашки-ниндзя Микеланджело внимательно разглядывает картины и скульптуры художника. Сообщается, что выставка будет длиться до 12 февраля, так что у желающих есть шанс увидеть картины и наброски известного художника Микеланджело.