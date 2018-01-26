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Ученые рассказали про универсальный способ общения
Ученые из США пришли к выводу, что музыка является универсальным языком. Это связано с тем, что музыкальным композиции всех народов мира чем-то похожи друг на друга.

В животном мире также существует форма общения, основанная на звуке. Например, когда лев начинает рычать, это означает враждебность с его стороны. Ученые заинтересовал вопрос о том, что если музыка для танцев, колыбельные и романсы почти у всех народов похожи друг на друга, содержаться ли в других звуках универсальные элементы, понятные всем?

Данным вопросом занялись сотрудники из Гарвардского университета. Они опросили более 750 людей в интернете из 60 разных стран. Для чистоты эксперимента всем дали прослушать множество мелодий и определить, какой посыл они несут. Удивительно, но все участники эксперимента безошибочно определили, о чем поется в мелодиях и для чего они предназначены.
Ученые рассказали про универсальный способ общения

Кроме этого, участники эксперимента делились своими собственными эмоциями во время прослушивания, рассказывали о ритме и темпе. В результате оказалось, что между разными культурами и мелодиями есть определенная взаимосвязь.
Наука
Добавил: Oleneva Вчера, 22:41
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