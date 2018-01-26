Ученые рассказали про универсальный способ общения

В животном мире также существует форма общения, основанная на звуке. Например, когда лев начинает рычать, это означает враждебность с его стороны. Ученые заинтересовал вопрос о том, что если музыка для танцев, колыбельные и романсы почти у всех народов похожи друг на друга, содержаться ли в других звуках универсальные элементы, понятные всем?Данным вопросом занялись сотрудники из Гарвардского университета. Они опросили более 750 людей в интернете из 60 разных стран. Для чистоты эксперимента всем дали прослушать множество мелодий и определить, какой посыл они несут. Удивительно, но все участники эксперимента безошибочно определили, о чем поется в мелодиях и для чего они предназначены.Кроме этого, участники эксперимента делились своими собственными эмоциями во время прослушивания, рассказывали о ритме и темпе. В результате оказалось, что между разными культурами и мелодиями есть определенная взаимосвязь.