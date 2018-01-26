Елена Захарова удивила фанатов своей стройностью после родов

Елена Захарова на данном мероприятии появилась в чёрном элегантном брючном костюме с кружевными вставками. Это наряд подчеркнул стройность новоиспеченной мамы. Образ актрисы дополнила черная маленькая сумочка, серьги и серебряная цепочка с кулоном. Захарова на вид потеряла не меньше двадцати килограммов. Придерживалась ли артистка диет - неизвестно, однако удивительно, что всего через полтора месяца артистка вернула прежние формы.Сорокадвухлетняя Елена Захарова стала мамой в декабре прошедшего года. Предыдущего ребенка артистка потеряла, после чего очень переживала. Своё интересное положение актриса не афишировала. Общественность узнала о её беременности только тогда, когда оно стала очевидной. Захарова до сих пор скрывает имя ребенка, и имя его отца.