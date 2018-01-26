В США солнечная энергетика создает больше рабочих мест, чем любая другая отрасль

В частности отмечается, что в период с 2010 по 2016 год количество свободных вакансий в этом секторе экономики выросло с 93 до 260 тысяч. Считается, что этот показатель будет расти, но специалист Том Маззи из компании CleanChoice Energy утверждает обратное. Все потому что президент Трамп поднял тариф на импорт солнечных элементов до 30%. Такой показатель будет держаться в районе 4 лет, а затем станет снижаться до 15%.Вследствие этого Ассоциация индустрии солнечной энергии прогнозирует для США потерю 32 тысяч рабочих мест, поскольку рост цен всегда вызывает снижение продаж, а это приведет к сокращению штата сотрудников, занятых в этой отрасли.