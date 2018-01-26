Microsoft научила превращать программу в код рукописные эскизы
Разработчиками показано приложение, способное распознавать пользовательский нарисованный интерфейс с помощью цифрового пера. Данным проектом занимались специалисты американской компании Microsoft.
Известным производителем Microsoft выпущен прототип программы, который способен фиксировать фрагменты интерфейса, конвертировать его затем на рабочий лад. Так можно в приложении разработать разметку XML непосредственно для создания ПО на универсальной базе Windows для ОС Android. Приложением применяется инструмент Windows Ink, для распознавания эскизов с преобразованием в начальные элементы интерфейса. Данная новинка обеспечивает создание стандартной схемы интерфейса программы с экспортом для последующей разработки в Visual Studio.
Этой опцией используется ИИ, для получения самых точных итогов распознавания нарисованных набросков. Здесь важна обратная связь непосредственно от инженеров Microsoft.
Известным производителем Microsoft выпущен прототип программы, который способен фиксировать фрагменты интерфейса, конвертировать его затем на рабочий лад. Так можно в приложении разработать разметку XML непосредственно для создания ПО на универсальной базе Windows для ОС Android. Приложением применяется инструмент Windows Ink, для распознавания эскизов с преобразованием в начальные элементы интерфейса. Данная новинка обеспечивает создание стандартной схемы интерфейса программы с экспортом для последующей разработки в Visual Studio.
Этой опцией используется ИИ, для получения самых точных итогов распознавания нарисованных набросков. Здесь важна обратная связь непосредственно от инженеров Microsoft.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 22:51