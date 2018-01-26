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Microsoft научила превращать программу в код рукописные эскизы
Разработчиками показано приложение, способное распознавать пользовательский нарисованный интерфейс с помощью цифрового пера. Данным проектом занимались специалисты американской компании Microsoft.

Microsoft научила превращать программу в код рукописные эскизы

Известным производителем Microsoft выпущен прототип программы, который способен фиксировать фрагменты интерфейса, конвертировать его затем на рабочий лад. Так можно в приложении разработать разметку XML непосредственно для создания ПО на универсальной базе Windows для ОС Android. Приложением применяется инструмент Windows Ink, для распознавания эскизов с преобразованием в начальные элементы интерфейса. Данная новинка обеспечивает создание стандартной схемы интерфейса программы с экспортом для последующей разработки в Visual Studio.

Этой опцией используется ИИ, для получения самых точных итогов распознавания нарисованных набросков. Здесь важна обратная связь непосредственно от инженеров Microsoft.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 22:51
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