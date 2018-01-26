Microsoft научила превращать программу в код рукописные эскизы

Известным производителем Microsoft выпущен прототип программы, который способен фиксировать фрагменты интерфейса, конвертировать его затем на рабочий лад. Так можно в приложении разработать разметку XML непосредственно для создания ПО на универсальной базе Windows для ОС Android. Приложением применяется инструмент Windows Ink, для распознавания эскизов с преобразованием в начальные элементы интерфейса. Данная новинка обеспечивает создание стандартной схемы интерфейса программы с экспортом для последующей разработки в Visual Studio.Этой опцией используется ИИ, для получения самых точных итогов распознавания нарисованных набросков. Здесь важна обратная связь непосредственно от инженеров Microsoft.