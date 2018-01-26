Мощные пылевые бури и шторма разрушили атмосферу Марса, сообщают ученые

Новое исследование, опубликованное в Nature, предлагает возможное объяснение невероятного исчезающего действия марсианской атмосферы. Основываясь на данных орбитального аппарата Марса (MRO), группа ученых заметила резкое изменение верхней атмосферы планеты во время крупных пыльных бурь. Когда-то в прошлом Марс обладал комфортным теплым, влажным климатом и плотной атмосферой, которая, хотя и не совсем такая, как на нашей планете, однако ее было бы легче превратить в нечто похожее на атмосферу Земли.«Мы обнаружили, что в средней атмосфере происходит увеличение количества водяного пара в связи с пыльными бурями. Водяной пар поднимается с той же воздушной массой, что и пыль». – сообщил автор исследования Николая Хевенса из Хэмптонского университета.Согласно результатам исследования, атмосфера Марса страдает в значительной степени из-за мощных штормов, бушующих по поверхности планеты. Поскольку у Красной планеты больше нет сильного магнитного поля, нет ничего, что позволяло бы его ресурсам падать в космос, когда пылевые облака станут достаточно большими.Тем не менее стоит отметить, что Марс все еще имеет слабую атмосферу с интересными намеками на то, что может скрываться под поверхностью планеты. Было замечено, что уровни метана колеблются, что может свидетельствовать о наличии газа, просачивающегося из трещин в грунте.Более того, под марсианской пылью были обнаружены большие ледники замороженной воды. Основываясь на любом возможном анализе, похоже, что в то время как самый низкий слой грязи и газа Марса довольно скучный к этому моменту, эти огромные пыльные бури не могут унести интригующие тайны, которые скрыты под землей. Несмотря на это, феноменальная сила марсианских штормов сделает жизнь трудной для будущих колонистов, которые могут попасть в эти ветры.