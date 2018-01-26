Acer скоро представит первый в мире планшет с операционной системой Chrome OS

Стоит отметить, что до этого компания Google предлагала свою операционную систему Chrome OS только для очень дорогих моделей электронных устройств. Тем не менее, в скором времени американские разработчики собираются провести адаптацию этих программных платформ для планшетных компьютеров и первыми, кто вызвался это испытать стала компания Acer.Так в рамках выставки Bett Show 2018 особых подробностей касательно этой темы не прозвучало. Некоторые эксперты предполагают, что дисплей устройства будет обладать 8-дюймовой диагональю. Когда оно появится в доступе, сказать пока сложно.