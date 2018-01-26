Acer скоро представит первый в мире планшет с операционной системой Chrome OS
Как было сказано на выставке Bett Show 2018, в скором будущем технологическая компания Acer представит свой первый, а также первый в мире, планшетный компьютер, который будет работать на основе операционной системы Chrome OS.
Стоит отметить, что до этого компания Google предлагала свою операционную систему Chrome OS только для очень дорогих моделей электронных устройств. Тем не менее, в скором времени американские разработчики собираются провести адаптацию этих программных платформ для планшетных компьютеров и первыми, кто вызвался это испытать стала компания Acer.
Так в рамках выставки Bett Show 2018 особых подробностей касательно этой темы не прозвучало. Некоторые эксперты предполагают, что дисплей устройства будет обладать 8-дюймовой диагональю. Когда оно появится в доступе, сказать пока сложно.
Стоит отметить, что до этого компания Google предлагала свою операционную систему Chrome OS только для очень дорогих моделей электронных устройств. Тем не менее, в скором времени американские разработчики собираются провести адаптацию этих программных платформ для планшетных компьютеров и первыми, кто вызвался это испытать стала компания Acer.
Так в рамках выставки Bett Show 2018 особых подробностей касательно этой темы не прозвучало. Некоторые эксперты предполагают, что дисплей устройства будет обладать 8-дюймовой диагональю. Когда оно появится в доступе, сказать пока сложно.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:01