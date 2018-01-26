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Acer скоро представит первый в мире планшет с операционной системой Chrome OS
Как было сказано на выставке Bett Show 2018, в скором будущем технологическая компания Acer представит свой первый, а также первый в мире, планшетный компьютер, который будет работать на основе операционной системы Chrome OS.

Acer скоро представит первый в мире планшет с операционной системой Chrome OS


Стоит отметить, что до этого компания Google предлагала свою операционную систему Chrome OS только для очень дорогих моделей электронных устройств. Тем не менее, в скором времени американские разработчики собираются провести адаптацию этих программных платформ для планшетных компьютеров и первыми, кто вызвался это испытать стала компания Acer.

Так в рамках выставки Bett Show 2018 особых подробностей касательно этой темы не прозвучало. Некоторые эксперты предполагают, что дисплей устройства будет обладать 8-дюймовой диагональю. Когда оно появится в доступе, сказать пока сложно.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:01
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