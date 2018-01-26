Nintendo планирует закрыть первую свою мобильную игру Miitomo

При этом пользователи сервиса утратят возможность приобретения внутриигровой валюты через приложение. Однако игроманы продолжат получать игровые монеты и билеты до закрытия соцсети. Полный список возможностей, которые перестанут работать, появился в рамках официального сайта японской компании. Юзеры сначала не смогут просматривать сообщения, ответы, пользоваться предметами, которые получены через приложение: постеры, обои, одежда и т.д.Образ Mii будет позволено перенести на существующий аккаунт Nintendo. Но все дополнительные в данном случае удалят. Вместе с этим они сохранятся как QR-кода. Исчезнет возможность просмотра снимка Miifoto. Значки, а также прочая атрибутика исчезнет из аккаунта.