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Nintendo планирует закрыть первую свою мобильную игру Miitomo
Вскоре прекратит свое существование первое приложение Nintendo, предназначенное для смартфонов Miitomo. 9 мая компания собирается закрыть социальную сеть, полностью прекратить поддержку функциональной части.

Nintendo планирует закрыть первую свою мобильную игру Miitomo

При этом пользователи сервиса утратят возможность приобретения внутриигровой валюты через приложение. Однако игроманы продолжат получать игровые монеты и билеты до закрытия соцсети. Полный список возможностей, которые перестанут работать, появился в рамках официального сайта японской компании. Юзеры сначала не смогут просматривать сообщения, ответы, пользоваться предметами, которые получены через приложение: постеры, обои, одежда и т.д.

Образ Mii будет позволено перенести на существующий аккаунт Nintendo. Но все дополнительные в данном случае удалят. Вместе с этим они сохранятся как QR-кода. Исчезнет возможность просмотра снимка Miifoto. Значки, а также прочая атрибутика исчезнет из аккаунта.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 22:41
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