iPhone SE 2 появится в мае или июне

Американская компания намерена начать массовое производство iPhone SE 2 в начале апреля 2018 года. Ожидается, что к концу мая или началу июня разработчики успеют собрать первую партию нового смартфона. Уже известно, что новинке будет доступна опция беспроводной зарядки батареи, а вот функция 3D Touch, которая способна ускорить работу пользователя с девайсом, окажется недоступной.Что касается аппаратного обеспечения, то пока считается, что устройство оснастят процессором Apple A10 и другими решениями от iPhone 7. Помимо этого в устройстве останется 4-дюймовый дисплей и дактилоскопический сканер Touch ID.