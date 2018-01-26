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iPhone SE 2 появится в мае или июне
Главный специалист компании DigiTimes Research Люк Лин рассказал о том, что «яблочная» корпорация Apple уже работает над созданием новой модификации iPhone SE. Таким образом, новинку стоит ожидать в продаже уже к началу будущего лета.

iPhone SE 2 появится в мае или июне


Американская компания намерена начать массовое производство iPhone SE 2 в начале апреля 2018 года. Ожидается, что к концу мая или началу июня разработчики успеют собрать первую партию нового смартфона. Уже известно, что новинке будет доступна опция беспроводной зарядки батареи, а вот функция 3D Touch, которая способна ускорить работу пользователя с девайсом, окажется недоступной.

Что касается аппаратного обеспечения, то пока считается, что устройство оснастят процессором Apple A10 и другими решениями от iPhone 7. Помимо этого в устройстве останется 4-дюймовый дисплей и дактилоскопический сканер Touch ID.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 22:02
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