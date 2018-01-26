Никита Пресняков продемонстрировал фанатам “брутальное” приготовление буррито
Никита Пресняков продемонстрировал фанатам, как он готовит буррито. Соответствующий ролик внук Примадонны разместил в рамках Instagram. По мнению подписчиков, музыкант подходит очень брутально к процессу готовки блюда.
Никита Пресняков любит готовить дома. Артист под своим постом написал, что это рецепт очень вкусного буррито. Молодой человек устроил готовку под песню своего коллектива. В ролике появилась собака артиста, которая любит есть свежие огурцы, и знает несколько команд. Исполнитель песен добавил в блюдо много перца и чесночного соуса, а в конце все это съел.
Фанатов видеоролик позабавил, при этом они оценили кулинарные способности своего кумира. Также подписчики не оставили без внимания и домашнего питомца Никиты Преснякова. Фолловеры поддержали старания рок-музыканта. Просмотрели видео за два часа более 50 тысяч пользователей, при этом оставили свыше 120 восторженных комментариев.
Никита Пресняков любит готовить дома. Артист под своим постом написал, что это рецепт очень вкусного буррито. Молодой человек устроил готовку под песню своего коллектива. В ролике появилась собака артиста, которая любит есть свежие огурцы, и знает несколько команд. Исполнитель песен добавил в блюдо много перца и чесночного соуса, а в конце все это съел.
Фанатов видеоролик позабавил, при этом они оценили кулинарные способности своего кумира. Также подписчики не оставили без внимания и домашнего питомца Никиты Преснякова. Фолловеры поддержали старания рок-музыканта. Просмотрели видео за два часа более 50 тысяч пользователей, при этом оставили свыше 120 восторженных комментариев.