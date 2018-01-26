Lenovo представила новые специальные ноутбуки для учебы

Компания Lenovo презентовала новые версии ноутбуков, разработка которых осуществлялась, учитывая требования учебных заведений.





Данные лэптопы на рынок поступят в классических и трансформируемых корпусах, которые защищены от попадания влаги. Lenovo оборудовал ноутбуки эластичными бамперами и усиленными разъёмами. Трансформируемые современные устройства получили механические модернизированные крепления клавиатуры. В свою очередь первый ноутбук ThinkPad 11e/11e Yoga стал легче, тоньше. Батарея обладает увеличенной ёмкостью, позволяя работать устройству 12 часов. Трансформер имеет слот для хранения стилуса, вторую заднюю камеру для съёмок в режиме планшета.



Устройство Lenovo 100e получило защищенный корпус, обладающий резиновыми вставками. Устройство не боится падений, влаги, ударов. Ноутбук без зарядки работает 10 часов. Lenovo 300e с ОС Windows имеет прочный корпус, обладающий эластичными вставками.