АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Проклятие Вишну: Незримые стражи сокровищ индийского храма Падманабхасвами веками преследуют неразумных грабителей
EUR 69.61 USD 55.83
Курс валют на 27.01.2018

Lenovo представила новые специальные ноутбуки для учебы
Компания Lenovo презентовала новые версии ноутбуков, разработка которых осуществлялась, учитывая требования учебных заведений.


Данные лэптопы на рынок поступят в классических и трансформируемых корпусах, которые защищены от попадания влаги. Lenovo оборудовал ноутбуки эластичными бамперами и усиленными разъёмами. Трансформируемые современные устройства получили механические модернизированные крепления клавиатуры. В свою очередь первый ноутбук ThinkPad 11e/11e Yoga стал легче, тоньше. Батарея обладает увеличенной ёмкостью, позволяя работать устройству 12 часов. Трансформер имеет слот для хранения стилуса, вторую заднюю камеру для съёмок в режиме планшета.

Устройство Lenovo 100e получило защищенный корпус, обладающий резиновыми вставками. Устройство не боится падений, влаги, ударов. Ноутбук без зарядки работает 10 часов. Lenovo 300e с ОС Windows имеет прочный корпус, обладающий эластичными вставками.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 22:30
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Изменившуюся Анну Семенович перепутали с
Москвичей возмутил позорящий Сталина и Россию
В фильмах про Джеймса Бонда обнаружили сексизм,
Владимир Познер попросил каналы ТВ не скрывать ЧП
Иностранцы задолжали россиянам 125 миллиардов
В России кроссоверы Chery Tiggo 3 и Tiggo 5 стали
Просмотреть все новости