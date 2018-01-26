Пользователи Android за последние 3 месяца 2017 года сделали 19 млрд. скачиваний

Известно, что пользователи App Store за аналогичный период сделали 13,3 миллиарда скачиваний. Примечательно, что самыми активными пользователями стали жители Бразилии, Индонезии, а особенно Индии. В отчете говорится о том, что в общей сложности юзеры Google вложили 11,5 миллиарда долларов для скачивания программ из сервиса Play Market. При этом деньгами за приложения больше всего расплачивались немецкие, китайские и южнокорейские пользователи.Так отмечается, что подобный результат является в 2 раза большим за тот, который был получен двумя годами ранее. Вследствие такой популярности доход американской компании Google неизбежно начнет расти, и эксперты прогнозируют, что примерно в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.