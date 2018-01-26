Пользователи Android за последние 3 месяца 2017 года сделали 19 млрд. скачиваний
Согласно подсчетам аналитиков, сервис Play Market собрал 19 миллиардов скачиваний за последний квартал прошлого года. Таким образом, по данному показателю компания Google обошла Apple в 1,45 раза.
Известно, что пользователи App Store за аналогичный период сделали 13,3 миллиарда скачиваний. Примечательно, что самыми активными пользователями стали жители Бразилии, Индонезии, а особенно Индии. В отчете говорится о том, что в общей сложности юзеры Google вложили 11,5 миллиарда долларов для скачивания программ из сервиса Play Market. При этом деньгами за приложения больше всего расплачивались немецкие, китайские и южнокорейские пользователи.
Так отмечается, что подобный результат является в 2 раза большим за тот, который был получен двумя годами ранее. Вследствие такой популярности доход американской компании Google неизбежно начнет расти, и эксперты прогнозируют, что примерно в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.
Известно, что пользователи App Store за аналогичный период сделали 13,3 миллиарда скачиваний. Примечательно, что самыми активными пользователями стали жители Бразилии, Индонезии, а особенно Индии. В отчете говорится о том, что в общей сложности юзеры Google вложили 11,5 миллиарда долларов для скачивания программ из сервиса Play Market. При этом деньгами за приложения больше всего расплачивались немецкие, китайские и южнокорейские пользователи.
Так отмечается, что подобный результат является в 2 раза большим за тот, который был получен двумя годами ранее. Вследствие такой популярности доход американской компании Google неизбежно начнет расти, и эксперты прогнозируют, что примерно в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 22:04