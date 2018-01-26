Смартфон Bluboo D5 обойдется пользователям примерно в 100 долларов

Так устройство получило металлический корпус с закруглениями, которые позволят защитить внутренности от повреждений при падении. Дисплей Bluboo D5 обладает диагональю в 5,5 дюймов. Матрицу от ударов защитит специальное стекло Corning Gorilla 4. На задней панели девайса размещена не только основная камера, но и сканер отпечатков пальцев.В продаже появится две модификации – с 4G- и 3G-модемом. Первую версию оснастили тремя гигабайтами ОЗУ и встроенным накопителем на 32 Гб. Вторая модель имеет 2 Гб ОЗУ и 16 гигабайт ПЗУ. Сверху имеется 3,5-миллиметровый разъем для наушников, а внизу располагается Micro-USB-интерфейс.Bluboo D5 начнут продавать в конце февраля примерно за 100 долларов.