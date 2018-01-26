В Бразилии бандиты, практикующие каннибализм, съели пару супругов

В бразильском городе Камасари произошло страшное преступление - Бандиты напали на супружескую пару, взяли их в заложники, затем жестоко избили и съели.Тела Кристины Амарал, которой было 44 года, и ее мужа Ювенала, которому исполнилось 57 лет, нашли в неглубокой могиле уже разложившимися на заднем дворе их дома.Эксперты-криминалисты пришли к выводу, что нападавшие жестоко били мужчину и наносили ему ножевые ранения. После этого преступники насиловали его жену и заставляли Ювенала наблюдать за этим.Детектив Мария Тереза Сантос, рассказала, что бандиты практикуют каннибализм. Версия того, что преступники съели своих жертв до их смерти пока изучается.«Внутренние органы были вырваны из тела женщины, а другие его части отсутствуют. Мягкие ткани намеренно вырезаны и отделены от костей жертв», - рассказала детектив.