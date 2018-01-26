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«Мособлгаз» в 2018 году начнет внедрять «умные» счетчики
Газораспределительная компания Московской обл. - «Мособлгаз» планирует в 2018 году начать устанавливать газовые смарт-счетчики, которые самостоятельно будут на сервер компании передавать показатели газового потребления, сообщать про его утечки и поломки оборудования.

«Мособлгаз» в 2018 году начнет внедрять «умные» счетчики

В свою очередь принцип работы новых современных счетчиков является основанным на технологии «интернета вещей». Между тем «умные» счетчики оснащаются встроенными клапанами, блокирующими подачу газа в случае обнаружения его утечки в проведённом газопроводе. Технологией LoRaWAN обеспечивается лучшая связь в сравнении с опробованными уже в регионе смарт-счетчиками прошлого поколения, которые работают на основе технологии GSM мобильной связи.

Эта технология применяется по концепции «интернета вещей», позволяя объединить устройства в виртуальную сеть по беспроводным протоколам, где они обмениваются данными, анализируя их без участия человека.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 22:51
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