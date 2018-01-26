«Мособлгаз» в 2018 году начнет внедрять «умные» счетчики

В свою очередь принцип работы новых современных счетчиков является основанным на технологии «интернета вещей». Между тем «умные» счетчики оснащаются встроенными клапанами, блокирующими подачу газа в случае обнаружения его утечки в проведённом газопроводе. Технологией LoRaWAN обеспечивается лучшая связь в сравнении с опробованными уже в регионе смарт-счетчиками прошлого поколения, которые работают на основе технологии GSM мобильной связи.Эта технология применяется по концепции «интернета вещей», позволяя объединить устройства в виртуальную сеть по беспроводным протоколам, где они обмениваются данными, анализируя их без участия человека.