Нейросеть определила, что рукопись Войнича написана на иврите
Чтобы расшифровать рукопись Войнича ученые из Канады обратились к специально обученному механизму для расшифровки. Известно, что рукопись Войнича – это знаменитый текст, но никто не знает на каком языке и кем он был написан.
Авторы исследования рассказали, что им удалось узнать, что манускрипт был написан на иврите, но пока получилось перевести только одно предложение. Все подробности о результатах перевода рассказали на канадском канале CTV News. Рукопись Войнича – кодекс эпохи Средневековья (XV век), состоящий из 240 страниц. На страницах найдено множество иллюстраций, на которых изображены неизвестные науке растения, ритуалы, диаграммы и прочее.
Ученый из Альбертского института Грэг Кондрак тренировал нейросеть на определение 380 языков. Когда данная нейросеть поработала с манускриптом стало понятно, что он написан на иврите. Первое предложение рассказывает о том, что кто-то дал указание священнику, владельцу дома, автору и вообще людям. Кроме того, перевод усложняется, потому что буквы в словах, намеренно изменили, а гласные буквы не писали.
Авторы исследования рассказали, что им удалось узнать, что манускрипт был написан на иврите, но пока получилось перевести только одно предложение. Все подробности о результатах перевода рассказали на канадском канале CTV News. Рукопись Войнича – кодекс эпохи Средневековья (XV век), состоящий из 240 страниц. На страницах найдено множество иллюстраций, на которых изображены неизвестные науке растения, ритуалы, диаграммы и прочее.
Ученый из Альбертского института Грэг Кондрак тренировал нейросеть на определение 380 языков. Когда данная нейросеть поработала с манускриптом стало понятно, что он написан на иврите. Первое предложение рассказывает о том, что кто-то дал указание священнику, владельцу дома, автору и вообще людям. Кроме того, перевод усложняется, потому что буквы в словах, намеренно изменили, а гласные буквы не писали.
Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 09:45