Борисова в своём Instagram удаляет комментарии недовольных подписчиков
Дана Борисова в который раз смогла выделиться. Ведущая начала делать рекламу с обманом фолловеров. Подписчики Instagram теледивы стали массово от неё отписываться и призвали остановить в аккаунте распространение спама.
Борисова обнародовала рекламную запись. В данном объявлении речь шла о подписке на аккаунты в Instagram, с которых будто бы давалось по сто долларов. Фолловеры раскритиковали Дану за такой поступок, которым теледива просто обманывала интернет-пользователей.
Дело в том, что в подобных спам-аккаунтах для победителей фейковых конкурсов никаких вознаграждений нет. У Борисовой сейчас 30 процентов контента её микроблога является рекламой конкурсов. Однако подписчики не верят, что за них можно получить по 100 долларов. В течение часа после появления реклам со страницы Даны отписалось более тысячи фолловеров.
Борисова обнародовала рекламную запись. В данном объявлении речь шла о подписке на аккаунты в Instagram, с которых будто бы давалось по сто долларов. Фолловеры раскритиковали Дану за такой поступок, которым теледива просто обманывала интернет-пользователей.
Дело в том, что в подобных спам-аккаунтах для победителей фейковых конкурсов никаких вознаграждений нет. У Борисовой сейчас 30 процентов контента её микроблога является рекламой конкурсов. Однако подписчики не верят, что за них можно получить по 100 долларов. В течение часа после появления реклам со страницы Даны отписалось более тысячи фолловеров.