Борисова в своём Instagram удаляет комментарии недовольных подписчиков

Борисова обнародовала рекламную запись. В данном объявлении речь шла о подписке на аккаунты в Instagram, с которых будто бы давалось по сто долларов. Фолловеры раскритиковали Дану за такой поступок, которым теледива просто обманывала интернет-пользователей.Дело в том, что в подобных спам-аккаунтах для победителей фейковых конкурсов никаких вознаграждений нет. У Борисовой сейчас 30 процентов контента её микроблога является рекламой конкурсов. Однако подписчики не верят, что за них можно получить по 100 долларов. В течение часа после появления реклам со страницы Даны отписалось более тысячи фолловеров.