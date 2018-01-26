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Борисова в своём Instagram удаляет комментарии недовольных подписчиков
Дана Борисова в который раз смогла выделиться. Ведущая начала делать рекламу с обманом фолловеров. Подписчики Instagram теледивы стали массово от неё отписываться и призвали остановить в аккаунте распространение спама.

Борисова в своём Instagram удаляет комментарии недовольных подписчиков

Борисова обнародовала рекламную запись. В данном объявлении речь шла о подписке на аккаунты в Instagram, с которых будто бы давалось по сто долларов. Фолловеры раскритиковали Дану за такой поступок, которым теледива просто обманывала интернет-пользователей.

Дело в том, что в подобных спам-аккаунтах для победителей фейковых конкурсов никаких вознаграждений нет. У Борисовой сейчас 30 процентов контента её микроблога является рекламой конкурсов. Однако подписчики не верят, что за них можно получить по 100 долларов. В течение часа после появления реклам со страницы Даны отписалось более тысячи фолловеров.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 21:29
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