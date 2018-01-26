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Фото трёх ногой Риз Уизерспун повеселило Сеть
Казусные снимки с голливудской актрисой Риз Уизерспун, которые подверлись неудачной редактуре в Photoshop, украсили обложку журнала Vanity Fair

Фото трёх ногой Риз Уизерспун повеселило Сеть


Вчера журнал Vanity Fair в очередной раз накануне церемонии вручения премии "Оскар" выпустил свой ежегодный голливудский номер — на обложке издания красовались 12 самых ярких и популярных звезд кино и шоу-бизнеса: Хариссон Форд, Том Хэнкс, Роберт де Ниро, Николь Кидман, Риз Уизерспун и другие

Фото трёх ногой Риз Уизерспун повеселило Сеть


Съёмками обложки для приуроченного к "Оскару" выпуску журнала занималась знаменитая Энни Лейбовиц. Фоторедактор видимо, не могла и представить, что ее фотосессия будет предметом для шуток и ироний. Она, очевидно, увлеклась обработкой иллюстраций и у актёров появились новые части тела. Вот так у Уизерспун "выросла" третья нога (которую видно в разрезе юбки), а у обнимающей ее Уинфри появилась третья рука.

Фото трёх ногой Риз Уизерспун повеселило Сеть


Это фото обе женщины восприняли с юмором. "Ну... я догадываюсь, что теперь все знают... у меня три ноги. Я надеюсь, что вы примете меня такой, какая я есть", — пошутила Уизерспун в Twitter. Уинфри подыграла ей, написав, что принимает ее третью ногу. "При условии, что ты принимаешь меня с третьей рукой", — отшутилась ведущая.

Но даже несмотря на эти забавные казусы, обложка все равно получилась, безусловно, очень яркой и стильной. А допущенная оплошность, может стал ее изюминкой
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Натали Авасова Вчера, 21:29
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