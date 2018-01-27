Ученые: дети, страдающие от нехватки сна, более склонны к ожирению

Специалисты решили проследить связь режима сна, а также ожирения у детей. Для исследования специалисты привлекли 120 детей, чей средний возраст достигал восьми лет. При этом были проанализированы характеристики их сна и привычки в еде. Было выяснено, что получавшие меньше сна дети обладали более высоким индексом массы. При этом каждый дополнительный час сна в данном случае ассоциировался с понижения показателя ИМТ.Руководитель исследования - профессор Бернард Фуеммелер рассказал, что в спальне имеется несколько отвлекающих факторов (смартфонов и телевизоров), способствующих прерванному, фрагментированному сну. Вследствие сильных связей между многими видами рака и ожирением, профилактика детского ожирения является по его мнению профилактикой рака.