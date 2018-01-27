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Ученые: В Мексике 7000 лет назад жили представители внеземной цивилизации
Ученые обнаружили следы представителей внеземной цивилизации, жившей 7000 лет назад в Мексике. Фигурки странных существ сохранились в коллекции, собранной Клаусом Доном.

Они были замечены им в пещерах страны, после чего поразили экспертов своим внешним видом, так как имели длинные лица с круглыми глазами. Также рядом находились статуи, изображающие технологии пришельцев, умеющих плавать под водой, а дальше были непонятные изображения, расшифровать которые до сих пор не удалось.

Ученые: В Мексике 7000 лет назад жили представители внеземной цивилизации


Многие специалисты отметили, что артефакты стали доказательством существования инопланетян, с которыми сталкивались древние жители, а также это могли быть исчезнувшие расы. Скептики пытались назвать находки подделками, однако их подлинность была доказана после анализов.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:15
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