Ученые: В Мексике 7000 лет назад жили представители внеземной цивилизации

Они были замечены им в пещерах страны, после чего поразили экспертов своим внешним видом, так как имели длинные лица с круглыми глазами. Также рядом находились статуи, изображающие технологии пришельцев, умеющих плавать под водой, а дальше были непонятные изображения, расшифровать которые до сих пор не удалось.Многие специалисты отметили, что артефакты стали доказательством существования инопланетян, с которыми сталкивались древние жители, а также это могли быть исчезнувшие расы. Скептики пытались назвать находки подделками, однако их подлинность была доказана после анализов.