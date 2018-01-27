Apple увеличит в Калифорнии парк самоуправляемых автомобилей
По сравнению с первоначальными показателями, в девять раз вырос автопарк компании Apple по программе испытаний беспилотных транспортных средств. На территории полигона в Калифорнии, уже тестируются не 3, а 24 автомобиля модели Lexus RX 450h. Информация из сообщений американской прессы.
После получения Apple разрешение на право проведения тестов в апреле 2017 года, началась активная фаза испытаний. Сразу же в прессе можно было увидеть фото полигона, первые изображения которого чудом просочились в издания. На снимках заметно, как представители американской компании грузят специальные блоки на внедорожники, груз представлен специальными блоками с разными вычислительными устройствами и двенадцатью оптическими дальномерами. Изначально, Купертиновцы хотели создать свой беспилотный автомобиль полностью «с нуля», но решение остановилось на основе уже существующей модели.
Ранее уже сообщалось про опыт компания Ford, запатентовавшей первый полицейский беспилотный автомобиль. Как отметили разработчики, транспортным средством нарушители преследуются в автоматическом режиме передвижения.
После получения Apple разрешение на право проведения тестов в апреле 2017 года, началась активная фаза испытаний. Сразу же в прессе можно было увидеть фото полигона, первые изображения которого чудом просочились в издания. На снимках заметно, как представители американской компании грузят специальные блоки на внедорожники, груз представлен специальными блоками с разными вычислительными устройствами и двенадцатью оптическими дальномерами. Изначально, Купертиновцы хотели создать свой беспилотный автомобиль полностью «с нуля», но решение остановилось на основе уже существующей модели.
Ранее уже сообщалось про опыт компания Ford, запатентовавшей первый полицейский беспилотный автомобиль. Как отметили разработчики, транспортным средством нарушители преследуются в автоматическом режиме передвижения.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:30