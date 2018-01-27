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Apple увеличит в Калифорнии парк самоуправляемых автомобилей
По сравнению с первоначальными показателями, в девять раз вырос автопарк компании Apple по программе испытаний беспилотных транспортных средств. На территории полигона в Калифорнии, уже тестируются не 3, а 24 автомобиля модели Lexus RX 450h. Информация из сообщений американской прессы.

После получения Apple разрешение на право проведения тестов в апреле 2017 года, началась активная фаза испытаний. Сразу же в прессе можно было увидеть фото полигона, первые изображения которого чудом просочились в издания. На снимках заметно, как представители американской компании грузят специальные блоки на внедорожники, груз представлен специальными блоками с разными вычислительными устройствами и двенадцатью оптическими дальномерами. Изначально, Купертиновцы хотели создать свой беспилотный автомобиль полностью «с нуля», но решение остановилось на основе уже существующей модели.
Apple увеличит в Калифорнии парк самоуправляемых автомобилей


Ранее уже сообщалось про опыт компания Ford, запатентовавшей первый полицейский беспилотный автомобиль. Как отметили разработчики, транспортным средством нарушители преследуются в автоматическом режиме передвижения.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:30
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