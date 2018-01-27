Apple увеличит в Калифорнии парк самоуправляемых автомобилей

После получения Apple разрешение на право проведения тестов в апреле 2017 года, началась активная фаза испытаний. Сразу же в прессе можно было увидеть фото полигона, первые изображения которого чудом просочились в издания. На снимках заметно, как представители американской компании грузят специальные блоки на внедорожники, груз представлен специальными блоками с разными вычислительными устройствами и двенадцатью оптическими дальномерами. Изначально, Купертиновцы хотели создать свой беспилотный автомобиль полностью «с нуля», но решение остановилось на основе уже существующей модели.Ранее уже сообщалось про опыт компания Ford, запатентовавшей первый полицейский беспилотный автомобиль. Как отметили разработчики, транспортным средством нарушители преследуются в автоматическом режиме передвижения.