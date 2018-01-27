Роботы с лидаром и камерами заменят строителей

Главным преимуществом данного изобретения является то, что робот имеет все шансы заменить нескольких строителей одновременно. Речь идет о тех строителях, которых нанимают для проверки точности и правильности ведения строительства. Основная задача робота: без помощи человека оценивать скорость строительства, правильность установки и корректно ли ведутся работы.Для идеальной работы технику оснастили лидаром и камерами. Благодаря таким устройствам создается объемная карта определенного объекта. Передвигается такой робот с помощью двухсегментного гусеничного движителя, благодаря этому он быстро поднимается по лестницам и подъемам.