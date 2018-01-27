Роботы с лидаром и камерами заменят строителей
Американский стартап Doxel создал робота, предназначенного для проверки правильности ведения строительства определенного объекта.
Главным преимуществом данного изобретения является то, что робот имеет все шансы заменить нескольких строителей одновременно. Речь идет о тех строителях, которых нанимают для проверки точности и правильности ведения строительства. Основная задача робота: без помощи человека оценивать скорость строительства, правильность установки и корректно ли ведутся работы.
Для идеальной работы технику оснастили лидаром и камерами. Благодаря таким устройствам создается объемная карта определенного объекта. Передвигается такой робот с помощью двухсегментного гусеничного движителя, благодаря этому он быстро поднимается по лестницам и подъемам.
Главным преимуществом данного изобретения является то, что робот имеет все шансы заменить нескольких строителей одновременно. Речь идет о тех строителях, которых нанимают для проверки точности и правильности ведения строительства. Основная задача робота: без помощи человека оценивать скорость строительства, правильность установки и корректно ли ведутся работы.
Для идеальной работы технику оснастили лидаром и камерами. Благодаря таким устройствам создается объемная карта определенного объекта. Передвигается такой робот с помощью двухсегментного гусеничного движителя, благодаря этому он быстро поднимается по лестницам и подъемам.
Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 08:10