Компания Samsung запатентовала новый режим работы для электронного пера S Pen
Появились данные касательно нововведения от Samsung, предназначенного для работы на версии Galaxy Note 9 при помощи пера S Pen. Благодаря новой функции электронного пера представится возможность делать записи поверх браузера либо любого прочего приложения.
В интернете обнаружили патент компании Samsung на современную новую функцию пера, при помощи которого можно работать на сенсорных дисплеях используемых мобильных устройств. Новая функциональная возможность позволяет применять перо S Pen независимо о того, какое именно приложение включено. Запись производится на дополнительный слой непосредственно в форме заметки. Работу новой опции обеспечивает датчик, определяющий силу нажатия непосредственно на сенсорный экран.
Гаджет после использования пера переключается на ранее используемую программу, приложение. Ещё предоставляется возможность передачи на прочие гаджеты созданных записей на дополнительном слое.
В интернете обнаружили патент компании Samsung на современную новую функцию пера, при помощи которого можно работать на сенсорных дисплеях используемых мобильных устройств. Новая функциональная возможность позволяет применять перо S Pen независимо о того, какое именно приложение включено. Запись производится на дополнительный слой непосредственно в форме заметки. Работу новой опции обеспечивает датчик, определяющий силу нажатия непосредственно на сенсорный экран.
Гаджет после использования пера переключается на ранее используемую программу, приложение. Ещё предоставляется возможность передачи на прочие гаджеты созданных записей на дополнительном слое.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 08:40