Компания Samsung запатентовала новый режим работы для электронного пера S Pen

В интернете обнаружили патент компании Samsung на современную новую функцию пера, при помощи которого можно работать на сенсорных дисплеях используемых мобильных устройств. Новая функциональная возможность позволяет применять перо S Pen независимо о того, какое именно приложение включено. Запись производится на дополнительный слой непосредственно в форме заметки. Работу новой опции обеспечивает датчик, определяющий силу нажатия непосредственно на сенсорный экран.Гаджет после использования пера переключается на ранее используемую программу, приложение. Ещё предоставляется возможность передачи на прочие гаджеты созданных записей на дополнительном слое.