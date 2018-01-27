Итальянцы были шокированы множеством химиотрасс в небе и сняли их на видео
В последнее время люди из разных стран часто сталкиваются с химеотрассами, после чего снимают их на камеры, но ученые продолжают утверждать, что это лишь следы от самолетов. Сейчас итальянцы были шокированы множеством таких объектов в небе и сняли их на видео.
Люди отметили, что они созданы искусственно, потому что образовали на небе огромные клетки. Никто не знает, что могли распылять в небе власти страны, но зрелище действительно испугало население. Также непонятно, зачем делать тайны из обычных способов борьбы с вредителями, если это действительно является правдой.
Пользователи сетей после просмотра тоже стали задумываться о тайне, связанной с объектами. Многие из них предположили, что это могли сделать пришельцы, преследуя свои цели. Некоторые лица упомянули о конце света или новых военных разработках, но пока никто не может пояснить природу явления.
Люди отметили, что они созданы искусственно, потому что образовали на небе огромные клетки. Никто не знает, что могли распылять в небе власти страны, но зрелище действительно испугало население. Также непонятно, зачем делать тайны из обычных способов борьбы с вредителями, если это действительно является правдой.
Пользователи сетей после просмотра тоже стали задумываться о тайне, связанной с объектами. Многие из них предположили, что это могли сделать пришельцы, преследуя свои цели. Некоторые лица упомянули о конце света или новых военных разработках, но пока никто не может пояснить природу явления.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:20