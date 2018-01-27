Итальянцы были шокированы множеством химиотрасс в небе и сняли их на видео

Люди отметили, что они созданы искусственно, потому что образовали на небе огромные клетки. Никто не знает, что могли распылять в небе власти страны, но зрелище действительно испугало население. Также непонятно, зачем делать тайны из обычных способов борьбы с вредителями, если это действительно является правдой.Пользователи сетей после просмотра тоже стали задумываться о тайне, связанной с объектами. Многие из них предположили, что это могли сделать пришельцы, преследуя свои цели. Некоторые лица упомянули о конце света или новых военных разработках, но пока никто не может пояснить природу явления.