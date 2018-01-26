Ирина Шейк опубликовала снимок в прозрачном боди

Шейк приходится постоянно примерять на себя разные образы. Одни создаются для повседневного имиджа звезды, при этом другие для подиума. Однако не всегда поклонники могут понять, предстала перед ними модель в обычном наряде или же "на выход".На этот раз Ирина продемонстрировала фигуру в обтягивающем чёрном прозрачном боди. Кружева еле прикрывают бюст звезды, что сделало фото особенно сексуальным. Поклонники в комментариях отметили замечательную фигуру Шейк. Некоторые фанаты признались, что не одели бы такой "провокационный" наряд для выхода на люди. Публикация модели в течение трёх часов собрала свыше 383 тысяч отметок «Мне нравится» и около 2 тысяч комментариев.