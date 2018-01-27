В Humble Bundle бесплатно раздаётся сборник хоррора Amnesia

Потенциальные поклонники видеоигр уже в скором времени абсолютно бесплатно смогу получить знаменитую хоррор-игрушку Amnesia, которая характеризуется как «ледянящая и ужасная игра». Эта игра сможет напугать любого геймера атмосферой. Для получения бесплатной копии требуется иметь в онлайн-маркете сайта Humble Bundie аккаунт. При этом следует зарегистрироваться в Steam. Amnesia о себе первый раз заявила восемь лет назад. Тогда выпустили её первую часть. Второй эпизод Amnesia: A Machine for Pigs был премирован в 2013 году.Ранее стало известно, что игровая консоль PlayStation 4 будет иметь сборник Amnesia Collection, который включает две игры, а также разные патчи. На платформы PS4 раньше хоррор-игра раздавалась абсолютно бесплатно. В данном случае речь идёт про акцию раздачи игрушек PS Plus.