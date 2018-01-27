АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны горы Улуру: Святыня австралийских аборигенов является тропой в мир духов и стала желанным уголком для НЛО
EUR 69.61 USD 55.83
Курс валют на 27.01.2018

В Humble Bundle бесплатно раздаётся сборник хоррора Amnesia
Сайт Humble Bundle отдаст бесплатно игрушку в жанре хоррор Amnesia. Данная акция является действительной в течение двух дней.

В Humble Bundle бесплатно раздаётся сборник хоррора Amnesia

Потенциальные поклонники видеоигр уже в скором времени абсолютно бесплатно смогу получить знаменитую хоррор-игрушку Amnesia, которая характеризуется как «ледянящая и ужасная игра». Эта игра сможет напугать любого геймера атмосферой. Для получения бесплатной копии требуется иметь в онлайн-маркете сайта Humble Bundie аккаунт. При этом следует зарегистрироваться в Steam. Amnesia о себе первый раз заявила восемь лет назад. Тогда выпустили её первую часть. Второй эпизод Amnesia: A Machine for Pigs был премирован в 2013 году.

Ранее стало известно, что игровая консоль PlayStation 4 будет иметь сборник Amnesia Collection, который включает две игры, а также разные патчи. На платформы PS4 раньше хоррор-игра раздавалась абсолютно бесплатно. В данном случае речь идёт про акцию раздачи игрушек PS Plus.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 07:45
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Согласованный курс на снижение рубля: Олег
Бывшая жена Вальтера Соломенцева уверена, что он
Ирина Агибалова закрыла салон красоты, потерпев
Changfeng представит в Пекине роскошный кросс
В Швейцарии возродили легендарный микрокар BMW
Changan выводит на рынок бюджетную копию Land
Просмотреть все новости