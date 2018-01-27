Показана серия переснятого сериала "Зачарованные"

Первоначальная версия сериала состояла из восьми сезонов. Сюжет истории рассказывал о жизни трёх сестер, которые внезапно для себя обнаружили наличие магических сил, с помощью которых девушкам предстояло бороться со злыми чарами. Раскрыть свои способности помогает неожиданно найденная старинная «Книга Таинств», именно она пробудила в будущих ведьмах силы.В старой версии сериала главными героинями стали: Роуз Макгоуэн, Холи Мари Комбс, Алиса Милано и Шэннен Доэрти. Режиссер фильма изменился, им стала Дженни Снайдер Урмен, более известна как режиссер сериала «Девственница». Также ранее действия проходили в 1970 году, а теперь события перенеслись в современное время.