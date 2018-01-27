АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны горы Улуру: Святыня австралийских аборигенов является тропой в мир духов и стала желанным уголком для НЛО
EUR 69.61 USD 55.83
Курс валют на 27.01.2018

Показана серия переснятого сериала "Зачарованные"
Всемирно известный сериал «Зачарованные», который выходил на телеэкраны с 1998 по 2006 года собираются переснять для более современного поколения. Стартовая серия уже была продемонстрирована на канале CW.

Первоначальная версия сериала состояла из восьми сезонов. Сюжет истории рассказывал о жизни трёх сестер, которые внезапно для себя обнаружили наличие магических сил, с помощью которых девушкам предстояло бороться со злыми чарами. Раскрыть свои способности помогает неожиданно найденная старинная «Книга Таинств», именно она пробудила в будущих ведьмах силы.
Показана серия переснятого сериала "Зачарованные"

В старой версии сериала главными героинями стали: Роуз Макгоуэн, Холи Мари Комбс, Алиса Милано и Шэннен Доэрти. Режиссер фильма изменился, им стала Дженни Снайдер Урмен, более известна как режиссер сериала «Девственница». Также ранее действия проходили в 1970 году, а теперь события перенеслись в современное время.
Культура
Добавил: Oleneva Сегодня, 06:45
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Согласованный курс на снижение рубля: Олег
Бывшая жена Вальтера Соломенцева уверена, что он
Ирина Агибалова закрыла салон красоты, потерпев
Changfeng представит в Пекине роскошный кросс
В Швейцарии возродили легендарный микрокар BMW
Changan выводит на рынок бюджетную копию Land
Просмотреть все новости