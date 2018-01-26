Ольга Рапунцель призналась хейтерам в любви

"Идите с миром. Спасибо большое моим родным, близким и моим единомышленникам за доверие, за вашу любовь. Вместе мы сила! Дай бог вам каждому крепкого здоровья! Люблю вас, буду улыбаться всем недоброжелателям", - гласит часть поста Ольги.

Рапунцель также призвала своих ненавистников не критиковать её и не судить, а тем, кто считает, что у неё проблемы с психикой, она ответила, что прошла всех врачей и они не выявили у ничего, поэтому и обзывать её не нужно.Как известно, Рапунцель часто обвиняется фолловерами во лжи. Многие из них даже не сомневаются, что на самом деле девушка не вынашивает дочку, а носит под кофточкой подушку, несмотря на недавно опубликованный снимок, где она запечатлена с голым беременным животом.В данный момент Ольга находится на реалити-шоу вместе с мужем Дмитрием Дмитренко, с которым не так давно ещё была в отвратительных отношениях, но потом супруги начали всё с чистого листа.