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Мужчина, попавшийся на измене, выдал любовницу за секс-куклу
В США попавшийся на измене мужчина нестандартно пытался выйти из ситуации – он выдал любовницу за секс-куклу.
Мужчина, попавшийся на измене, выдал любовницу за секс-куклу


В Сети огромную популярность набрал ролик, где ссорится парень с девушкой, которая застукала его с любовницей.

Сначала девушка в ярости врывается в комнату, где ее бойфренд танцует в полуголом виде с эротически одетой дамой. Затем, на вопрос о том, кто это, парень отвечает, что это секс-кукла, и незнакомка замирает на месте.

В доказательство мужчина даже предъявляет своей подруге «квитанцию», которая якобы доказывает, что перед ней игрушка из секс-шопа. А человеческое поведение куклы он объясняет наличием у нее рефлексов.

Когда взбешенная девушка пытается ударить любовницу, та для достоверности повторяет механическим голосом фразу «Стерва, не трогай меня».

В итоге у любовницы заканчивается терпение, и она покидает помещение со скандалом.

За 3 дня ролик набрал в Сети более 5 миллионов просмотров.
В мире / Общество
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 07:15
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