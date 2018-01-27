Мужчина, попавшийся на измене, выдал любовницу за секс-куклу

В Сети огромную популярность набрал ролик, где ссорится парень с девушкой, которая застукала его с любовницей.Сначала девушка в ярости врывается в комнату, где ее бойфренд танцует в полуголом виде с эротически одетой дамой. Затем, на вопрос о том, кто это, парень отвечает, что это секс-кукла, и незнакомка замирает на месте.В доказательство мужчина даже предъявляет своей подруге «квитанцию», которая якобы доказывает, что перед ней игрушка из секс-шопа. А человеческое поведение куклы он объясняет наличием у нее рефлексов.Когда взбешенная девушка пытается ударить любовницу, та для достоверности повторяет механическим голосом фразу «Стерва, не трогай меня».В итоге у любовницы заканчивается терпение, и она покидает помещение со скандалом.За 3 дня ролик набрал в Сети более 5 миллионов просмотров.