Курбан Омаров рассказал, что медийность не доставляет ему и его семье дискомфорта

"Многие думают, что публичная жизнь - это некая прорубь, в которую люди ныряют с головой, отдаются ей полностью. Некоторые, конечно, так и делают, но это не наш случай", - сказал Курбан.

Уроженец Дагестана отметил, что лично он какого-либо дискомфорта не испытает по той причине, что его жена является одной из самых популярных персон российского шоу-бизнеса, а вместе с этим, и он сам стал объектом всеобщего внимания.Всё, что связано с работой и миром суетливого шоу-бизнеса, как рассказал Омаров, всегда остаётся за дверью его дома, где царит тепло, уют и покой.Мужчина также добавил, что публичность не является и никогда не будет являться тем рычагом, который может управлять отношениями между членами его семьи. Омаров уверяет, что его жизнь строится исключительно на базе детей, супруги и любви друг к другу. Он так видит идеальные семейные отношения и сделает всё возможное, чтобы сохранить это.