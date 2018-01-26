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Меган Фокс опубликовала снимок в кружевном корсете
Тридцатиоднолетняя Меган Фокс - многодетная мама. У звезды «Трансформеров» и её мужа Брайана Остина Грина имеется трое сыновей, одного из которых она родила в 2016 году. Однако это не мешает артистке демонстрировать в своем микроблоге Instagram снимки в брендовом нижнем белье, лицом которого она является. На новом фото актриса изображена в кружевном корсете красного цвета.

Меган Фокс опубликовала снимок в кружевном корсете

Публикация вызвал ажиотаж среди фолловеров Фокс. Пост артистки за семнадцать часов сумел собрать более 400 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 2 тысяч комментариев. Однако, нашлись и злопыхатели, заметившие, что на этом снимке бюст актрисы намного меньше, чем на предыдущих публикациях, а бедра наоборот раздались.

Для большинства кинолюбителей Меган Фокс является самой привлекательной актрисой. К примеру, в 2008 году изданием FHM ей было присвоено звание самой красивой женщины планеты.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 20:54
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