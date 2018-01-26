Меган Фокс опубликовала снимок в кружевном корсете
Тридцатиоднолетняя Меган Фокс - многодетная мама. У звезды «Трансформеров» и её мужа Брайана Остина Грина имеется трое сыновей, одного из которых она родила в 2016 году. Однако это не мешает артистке демонстрировать в своем микроблоге Instagram снимки в брендовом нижнем белье, лицом которого она является. На новом фото актриса изображена в кружевном корсете красного цвета.
Публикация вызвал ажиотаж среди фолловеров Фокс. Пост артистки за семнадцать часов сумел собрать более 400 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 2 тысяч комментариев. Однако, нашлись и злопыхатели, заметившие, что на этом снимке бюст актрисы намного меньше, чем на предыдущих публикациях, а бедра наоборот раздались.
Для большинства кинолюбителей Меган Фокс является самой привлекательной актрисой. К примеру, в 2008 году изданием FHM ей было присвоено звание самой красивой женщины планеты.
Публикация вызвал ажиотаж среди фолловеров Фокс. Пост артистки за семнадцать часов сумел собрать более 400 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 2 тысяч комментариев. Однако, нашлись и злопыхатели, заметившие, что на этом снимке бюст актрисы намного меньше, чем на предыдущих публикациях, а бедра наоборот раздались.
Для большинства кинолюбителей Меган Фокс является самой привлекательной актрисой. К примеру, в 2008 году изданием FHM ей было присвоено звание самой красивой женщины планеты.