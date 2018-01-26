Меган Фокс опубликовала снимок в кружевном корсете

Публикация вызвал ажиотаж среди фолловеров Фокс. Пост артистки за семнадцать часов сумел собрать более 400 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 2 тысяч комментариев. Однако, нашлись и злопыхатели, заметившие, что на этом снимке бюст актрисы намного меньше, чем на предыдущих публикациях, а бедра наоборот раздались.Для большинства кинолюбителей Меган Фокс является самой привлекательной актрисой. К примеру, в 2008 году изданием FHM ей было присвоено звание самой красивой женщины планеты.