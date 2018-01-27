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Москвичей возмутил позорящий Сталина и Россию фильм Никиты Михалкова
Москвичей возмутил фильм Никиты Михалкова, позорящий Сталина и Россию.

После шума с недавним запретом кинофильма «Смерть Сталина» ряд журналистов решились на эпатажный трюк, продемонстрировав жителям столицы фрагменты из классики российского кино, незабвенной киноленты Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2».

Стоит отметить, что при этом зрителям предоставили неправдивую информацию о предоставленных кадрах, их назвали трейлером к запрещенной киноленте о Сталине. Соответствующее видео выложил в своем блоге на YouTube телеканал «Дождь».

Большинство посмотревших фрагменты фильма Михалкова крайне негативно высказались об увиденном, посчитав сцены киноленты оскорбительными для России и Сталина. Многие высказали уверенность, что автор фильма намеренно пытался унизить россиян.

«Утомленные солнцем 2», вышедший семь лет назад, провалился в прокате, не отработав вложенные в него средства, однако удостоился кинопремии «Ника».
Москвичей возмутил позорящий Сталина и Россию фильм Никиты Михалкова

Напомним, Никита Михалков стал одним из инициаторов запрета «Смерти Сталина».
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: tidings Сегодня, 01:00
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